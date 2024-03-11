В Пензе на подростка завели уголовное дело за чат в Telegram

11.03.2024 | 18:38

В Пензе подростка 2006 года рождения подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Правоохранители установили, что молодой человек, являясь приверженцем праворадикальных, националистических взглядов, создал чат в Telegram, доступный неограниченному кругу пользователей.

«Являясь администратором указанного чата, злоумышленник размещал аудио- и текстовые сообщения с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам своего происхождения», - пояснили в пресс-службе УФСБ РФ.

Правоохранители обнаружили чат и возбудили в отношении юного пензенца уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - добавили в пресс-службе.