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Криминал

Ссора на почве политических взглядов привела пенсионера в колонию

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69-летнего жителя Сурска признали виновным в убийстве 66-летней гостьи. Женщина и мужчина поссорились, обсуждая политику.

Как установили следствие и суд, 30 мая 2023 года горожанин отмечал день рождения сожительницы. На праздник пришла общая знакомая пары.

После застолья виновница торжества заснула в соседней комнате. Хозяин квартиры и гостья продолжили разговор, во время которого сильно разошлись во мнениях.

«Мужчина нанес женщине ножом четыре удара в область головы и шеи, а потом не менее девяти раз ударил ее руками», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Тело обнаружила подруга жертвы, когда проснулась. Она вызвала скорую, прибывшие медики констатировали смерть от острой кровопотери.

Ссора на почве политических взглядов привела пенсионера в колонию

На суде агрессор отрицал свою вину, рассказав, что все было наоборот: он отправился спать, а гостью убила сожительница из ревности.

Однако во время следствия мужчина давал признательные показания. С его слов, ссора со знакомой вспыхнула из-за политических разногласий.

При вынесении решения суд учел пожилой возраст горожанина, состояние его здоровья и назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Он обязан выплатить двум сыновьям погибшей компенсацию морального вреда - по 900 тысяч рублей каждому», - добавили в суде.

Мужчина, настаивая на своей невиновности, подал апелляцию.

«В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото из материалов уголовного дела предоставлены пресс-службе Пензенского областного суда
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