Ссора на почве политических взглядов привела пенсионера в колонию

05.03.2024 | 13:59

69-летнего жителя Сурска признали виновным в убийстве 66-летней гостьи. Женщина и мужчина поссорились, обсуждая политику.

Как установили следствие и суд, 30 мая 2023 года горожанин отмечал день рождения сожительницы. На праздник пришла общая знакомая пары.

После застолья виновница торжества заснула в соседней комнате. Хозяин квартиры и гостья продолжили разговор, во время которого сильно разошлись во мнениях.

«Мужчина нанес женщине ножом четыре удара в область головы и шеи, а потом не менее девяти раз ударил ее руками», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Тело обнаружила подруга жертвы, когда проснулась. Она вызвала скорую, прибывшие медики констатировали смерть от острой кровопотери.

На суде агрессор отрицал свою вину, рассказав, что все было наоборот: он отправился спать, а гостью убила сожительница из ревности.

Однако во время следствия мужчина давал признательные показания. С его слов, ссора со знакомой вспыхнула из-за политических разногласий.

При вынесении решения суд учел пожилой возраст горожанина, состояние его здоровья и назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Он обязан выплатить двум сыновьям погибшей компенсацию морального вреда - по 900 тысяч рублей каждому», - добавили в суде.

Мужчина, настаивая на своей невиновности, подал апелляцию.

«В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.