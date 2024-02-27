В Белинском районе женщина истекла кровью после ссоры с сожителем

27.02.2024 | 21:26

В понедельник, 26 февраля, вступил в силу приговор 55-летнему жителю Белинского района, которого признали виновным в смерти женщины.

Вечером в середине октября 2023 года пьяный мужчина поссорился с сожительницей в своем доме. Словами выяснение отношений не закончилось.

Желая выместить злобу, он ударил кухонным ножом в правую голень женщины, чем повредил заднюю большеберцовую артерию.

Из-за обильного кровотечения пострадавшая вскоре скончалась.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Изучив материалы, суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.