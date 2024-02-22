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Криминал

Разговор с незнакомцем обошелся пензячке в 2 100 000 рублей

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55-летняя пензячка лишилась сбережений и влезла в долги после принятого звонка. Она поверила, что кто-то получил доступ к ее счетам.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником силового ведомства. Он рассказал, что мошенники оформили на пензячку кредит и, чтобы избежать проблем, ей нужно самой взять у банка в долг, а деньги отправить на безопасный счет.

Горожанка поверила и оформила кредит на более 850 тысяч рублей.

Разговор с незнакомцем обошелся пензячке в 2 100 000 рублей

«Затем через терминал перевела всю сумму на расчетный счет, который ей продиктовал собеседник», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Разговор с незнакомцем обошелся пензячке в 2 100 000 рублей

Также пензячка сняла свои сбережения, 1 миллион 600 тысяч рублей, и большую часть отправила неизвестным. В общей сумме она лишилась более 2 миллионов 100 тысяч рублей.

Только потом женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Разговор с незнакомцем обошелся пензячке в 2 100 000 рублей

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказала Ольга Евдокимова.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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