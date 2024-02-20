Мокшанец перевернул ВАЗ, чтобы его не забрали на штрафстоянку

20.02.2024 | 14:24

В Мокшанском районе будут судить 32-летнего жителя села Нечаевка, который пришел на помощь двоюродному брату и переусердствовал.

По версии следствия, вечером 6 января этого года мужчине позвонил родственник, которого на улице Совхозной остановили сотрудники ГИБДД: у водителя не было прав.

Сельчанин пообещал решить проблему и отправился на место.

«Он стал выражаться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду одного из сотрудников полиции, а затем перевернул задержанный автомобиль ВАЗ-2106, чтобы его не смогли отправить на специализированную стоянку», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На замечания злоумышленник не реагировал, продолжая оскорблять инспекторов. Одного он укусил за кисть в патрульном автомобиле.

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции мужчину привлекли к административной ответственности, арестовав на одни сутки. По факту оскорбления и применения насилия в отношении правоохранителей на сельчанина возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что в тот день отмечал свой день рождения и поехал выручать брата. Сотрудники полиции были с ним вежливы, на оскорбления и применение физической силы не провоцировали», - добавила Светлана Артамонова.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.