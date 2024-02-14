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Криминал

Зареченец выпрыгнул на ходу из угнанного автомобиля и пошел пешком

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26-летний житель Заречного решил добраться из областного центра домой необычным способом. В итоге он предстанет перед судом.

Ночью 11 ноября 2023 года зареченец отдыхал с друзьями в ночном клубе на улице Плеханова в Пензе и потерял сотовый телефон. Обнаружив, что не может вызвать такси, он отправился в родной город пешком.

На улице Парижской Коммуны (микрорайон Нахаловка) его внимание привлек красный ВАЗ-2104. Дверь машины была не заперта, а в замке зажигания торчали ключи. Парень сел за руль, завел мотор и двинулся в путь, но перепутал направление и поехал не в ту сторону.

Некоторое время он колесил по улицам, а потом ему показалось, что у машины отказали тормоза. Испугавшись, он распахнул дверь и на ходу выпрыгнул из салона, затем же, сориентировавшись, вновь зашагал в сторону Заречного.

Ранним утром владелец «четверки» обнаружил ее пропажу и обратился в полицию. В тот же день автомобиль обнаружили на улице Свободы врезавшимся в дерево. Ущерб от ДТП оказался незначительным.

«Житель Заречного, ранее несудимый, обвиняется в угоне. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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