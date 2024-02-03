Гость из Чувашии приехал в Пензу учиться, но стал курьером аферистов

03.02.2024 | 12:26

В Пензе предстанет перед судом 19-летний уроженец Чувашии. Он обвиняется в 8 мошенничествах и 1 покушении на мошенничество, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Парень приехал в Пензу в 2023 году, чтобы поступить в колледж, однако не прошел испытания. Он остался жить в Пензе, а в качестве источника доходов выбрал криминальный бизнес: нашел в интернете единомышленников и согласился обманом изымать у пензенцев их накопления.

Соучастники действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и требовали деньги якобы для лечения и реабилитации пострадавших и освобождения виновников от уголовной ответственности.

В этой цепочке парень выполнял функцию курьера. Часть полученных денег он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальное отправлял сообщникам.

В сентябре 2023 года молодого человека, к тому времени успевшего совершить 4 преступления, задержали правоохранители. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако юноша продолжал нарушать закон и в октябре 2023 года стал соучастником еще 5 мошенничеств, после чего был взят под стражу.

В общей сложности подельники похитили у пензенцев более 1,3 млн рублей.

«Обвиняемый вину признал. Потерпевшие предъявили ему гражданские иски на указанную сумму. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.