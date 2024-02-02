Мошенник обманул пензячку, собрав в Сети информацию о ее начальстве

02.02.2024 | 13:54

В Пензе 35-летняя продавец приняла незнакомца за начальника и перевела ему выручку магазина. Она думала, что деньги нужны для рекламы.

Работнице на служебный телефон позвонил мужчина, представился владельцем торговой точки и поручил взять из кассы 16 тысяч рублей и перечислить на банковский счет по продиктованным реквизитам. По его словам, нужно было оплатить рекламные услуги.

Женщина поверила и все сделала, а затем, позвонив настоящему директору, поняла, что ее обманули. Тогда продавец пошла в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель Самарской области 1988 года рождения», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Мужчина во всем признался и рассказал, что нашел информацию о владельце магазина в интернете. Деньги, которые ему перевела обманутая сотрудница, он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - отметила Екатерина Кузнецова.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.