Кузнечанка продала квартиру и влезла в долги из-за принятого звонка

30.01.2024 | 10:01

53-летняя кузнечанка продала квартиру, взяла кредит и отправила все деньги мошенникам. Она поверила в «безопасный счет».

Это случилось в январе. Женщине позвонил незнакомец, представился силовиком и рассказал, что кто-то оформил несколько кредитов на ее имя. Затем мужчина объяснил кузнечанке, как можно исправить положение.

Следуя инструкциям, горожанка взяла в нескольких банках более миллиона рублей и через терминал отправила всю сумму на якобы безопасный счет.

«После этого незнакомец убедил женщину продать свою квартиру и перевести вырученные деньги, аргументировав это тем, что ее жилье продается на черном рынке», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Только лишившись имущества, горожанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. К тому времени она потеряла около четырех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.