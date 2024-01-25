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Криминал

В Нижнем Ломове мужчина едва не погиб от ножа 19-летнего ревнивца

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Ревность толкнула 19-летнего жителя Нижнего Ломова на преступление: он едва не зарезал соперника.

По версии следствия, в ночь на 19 октября 2023 года нетрезвый парень, расставшийся с девушкой, назначил ей встречу у кафе на улице Свердлова в райцентре. Она пришла, но не одна. Ей составили компанию подруга и новый бойфренд.

Обуреваемый страстями парень набросился на конкурента с кулаками, затем вынул из кармана куртки нож и вонзил лезвие ему в поясницу. Соперник бросился бежать, но ревнивец настиг его и еще трижды ударил ножом, а когда человек упал, продолжил бить его ногами.

Здоровью 22-летнего мужчины был причинен тяжкий вред.

Молодой нижнеломовец признался, что специально принес из дома на встречу кухонный нож, чтобы расправиться с новым возлюбленным девушки. Его взяли под стражу.

Избитый и израненный мужчина заявил иск о возмещении морального вреда и материального ущерба. Уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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