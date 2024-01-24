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Криминал

Не было денег: в Мокшане пассажирка расплатилась за поездку жизнью

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В Мокшанском районе осудили 56-летнего мужчину, по вине которого в 2013 году погибла 55-летняя женщина.

Вечером 14 сентября пьяный сельчанин, ехавший по федеральной трассе на своей «Ниве-Шевроле», увидел на остановке в Мокшане незнакомую пассажирку и решил ее подвезти.

Уже в пути выяснилось, что денег на оплату поездки у женщины нет. Это сильно разозлило водителя. Он вытащил ее из машины и избил, потом засунул в багажник и отвез в дом к своим знакомым в этом же поселке.

Не было денег: в Мокшане пассажирка расплатилась за поездку жизнью

Только через несколько дней пострадавшую госпитализировали, но 1 октября она скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.

На причастность к совершению преступления полицейские тогда сразу же проверили граждан, которые привлекались к уголовной ответственности, но выйти на след злоумышленника не удалось.

«В 2023 году следователями и криминалистами собрана достаточная доказательственная база виновности злоумышленника в причинении смерти потерпевшей.

После совершения данного преступления мужчина привлекался к уголовной ответственности - в 2017 году осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд отправил мокшанца в колонию строгого режима на семь лет.

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Источник — фото областного СУ СКР
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