Увез в багажнике: полицейские раскрыли преступление 2013 года

29.12.2023 | 14:23

Пензенские полицейские спустя 10 лет нашли подозреваемого в смерти уроженки Калининградской области. Женщине было 55 лет, когда она села в машину пьяного незнакомца в Мокшане. Мужчина жестоко избил попутчицу, положил в багажник и увез.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 14 сентября 2013 года. Женщина хотела уехать из Мокшана в Пензу. Она стояла на остановке, когда мимо проезжал неизвестный. Он притормозил, и случайная встречная села в его машину марки «Шевроле-Нива».

Но в автомобиле между людьми произошел конфликт из-за того, что у попутчицы не было денег. Без них водитель отказался ее везти.

«Применяя физическую силу, мужчина вытащил потерпевшую из салона автомашины на улицу, нанес ей несколько ударов по голове и телу. После избиения он переместил женщину в багажник, отвез ее в дом знакомых», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадавшая попала в больницу через несколько дней. Врачи боролись за ее жизнь, но 1 октября того же года она скончалась от черепно-мозговой травмы.

«Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. На причастность к совершению преступления полицейские проверили граждан, которые привлекались к уголовной ответственности. Однако на тот момент выйти на след злоумышленника не удалось», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Попытки найти причастного к преступлению не прекращались, и в 2023-м полицейские задержали 56-летнего жителя Мокшанского района. Он рассказал, как все было. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.