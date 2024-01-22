Друзья убрали с улицы сломанный ВАЗ и стали фигурантами уголовного дела

22.01.2024 | 21:29

В Пензе 29-летнюю местную жительницу и ее 35-летнего приятеля обвиняют в краже автомобиля ВАЗ-2101.

Машина была сломана, не использовалась и долгое время стояла на улице Будищева. Принадлежала она общему знакомому пензенцев.

28 ноября 2023 года, полагая, что из брошенного автомобиля можно извлечь выгоду, горожанка предложила приятелю украсть его и сдать в металлолом.

«Они совместно подыскали эвакуатор и перевезли транспортное средство в пункт приема, причинив собственнику автомобиля ущерб в размере более 18 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, приятеля пензячки обвинили в краже из магазина на улице Клары Цеткин. Как следует из материалов дела, днем 9 ноября 2023 года он похитил с прилавка 5 флаконов мужской и женской туалетной воды. Общий ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Флаконы он принес в квартиру приятельницы, где их впоследствии и обнаружили полицейские.

«Обвиняемые вину признали, ущерб собственнику автомобиля возместили. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - добавила Светлана Артамонова.