Пензенцу пришлось убегать от пьяной женщины с отверткой и молотком

В Пензе 43-летняя женщина угрожала убить 46-летнего знакомого отверткой и молотком. Мужчина потерял ее деньги, когда пошел покупать спиртное.
Это случилось 2 января. В гости к пензячке наведались товарищ с подругой. Компания выпивала, а когда алкоголь кончился, хозяйка дала приятелю деньги, чтобы он сходил за добавкой.
«По возвращении из магазина знакомый сообщил ей, что потерял денежные средства», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Женщина очень расстроилась, вооружилась отверткой и молотком и стала угрожать гостю убийством. Тот смог выбежать из комнаты. Затем горожанин обратился в полицию.
«Гражданка ранее привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая дала признательные показания», - отметили в УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до 2 лет лишения свободы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀