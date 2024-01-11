Пензенцу пришлось убегать от пьяной женщины с отверткой и молотком

11.01.2024 | 17:11

В Пензе 43-летняя женщина угрожала убить 46-летнего знакомого отверткой и молотком. Мужчина потерял ее деньги, когда пошел покупать спиртное.

Это случилось 2 января. В гости к пензячке наведались товарищ с подругой. Компания выпивала, а когда алкоголь кончился, хозяйка дала приятелю деньги, чтобы он сходил за добавкой.

«По возвращении из магазина знакомый сообщил ей, что потерял денежные средства», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина очень расстроилась, вооружилась отверткой и молотком и стала угрожать гостю убийством. Тот смог выбежать из комнаты. Затем горожанин обратился в полицию.

«Гражданка ранее привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая дала признательные показания», - отметили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до 2 лет лишения свободы.