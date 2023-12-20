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Криминал

Тамалинец украл у покойника 2,1 млн, но потратил только 500 тысяч

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В Тамале вынесли приговор 44-летнему местному жителю, который украл крупную сумму денег с карты покойного дяди.

27 февраля этого года мужчина получил из больницы вещи умершего родственника, среди которых были мобильный телефон и банковская карта.

Племянник заинтересовался, сколько средств хранится на счету. Чтобы узнать это, он установил на свой телефон онлайн-приложение банка от лица дяди. На карте оказалось более 2 млн рублей.

Тамалинец практически все перечислил себе, а оставшимися на карте дяди деньгами иногда расплачивался в магазинах. В общем он похитил около 2,1 млн рублей.

Между тем по завещанию деньги причитались другой наследнице покойного - племяннице. Вступив в свои права, она обнаружила пропажу и обратилась к правоохранителям.

Злоумышленник признал свою вину и вернул 1,6 млн рублей. Суд обязал его возместить еще 0,5 млн.

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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