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Криминал

Тамалинец украл более 2 миллионов со счета покойного дяди

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44-летнему жителю Тамалы придется ответить за кражу более чем двух миллионов рублей с банковского счета покойного дяди.

В конце февраля племянник забрал вещи умершего родственника из больницы вместе с картой и телефоном, затем установил на мобильный покойного сервис онлайн-банка и увидел на счете крупную сумму.

Сбережения сельчанин перевел себе, хотя по завещанию все должно было достаться другой племяннице. Он стал тратить деньги, оплачивая свои покупки.

«В общей сложности житель Тамалы похитил около 2,1 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Об исчезновении денег стало известно в августе, когда родственница вступила в наследство. Мужчину обвинили в краже в особо крупном размере. Он во всем признался и частично вернул присвоенное.

Уголовное дело направлено в Тамалинский районный суд.

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