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Криминал

В Пензе напуганная девочка перевела аферисту 250 тысяч со счета матери

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34-летняя жительница Пензы обнаружила, что с ее счета исчезли деньги. Оказалось, что их перевела неизвестному человеку ее дочь-подросток.

Мошенник написал девочке в мессенджере, что на банковском счете ее матери находятся деньги, которые принадлежат ему. Незнакомец пригрозил, что если он не получит свои средства, то подаст заявление в полицию.

«Дочь, имея доступ к мобильному устройству матери, перечислила с ее банковской карты 250 тысяч рублей. Женщина на своем телефоне увидела СМС-оповещения о списании, которое она не производила, и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут афериста, сыгравшего на дочерних чувствах юной пензячки. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«Не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - советуют в ведомстве.

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Источник — фото pixabay.com
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