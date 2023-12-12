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Криминал

Пензячку обязали выплатить крупную сумму изводившему ее мужчине

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В Пензе осудили 28-летнюю пензячку, которая отомстила своему обидчику с помощью ножа.

На майские праздники женщина в компании друзей отправилась на дачу в СНТ «Дубрава». С одним из знакомых, 32-летним мужчиной, общение не заладилось: он постоянно оскорблял горожанку.

Ссоры между ними начались еще 8-го числа, после употребления спиртного, а вечером 9-го, в очередной раз услышав неприятные слова, женщина, нарезавшая овощи, не стерпела и ударила обидчика ножом в живот.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, потребовались госпитализация и операция. Медики расценили колото-резаную рану как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

«Вину подсудимая признала частично, указав, что задела потерпевшего ножом нечаянно, просила переквалифицировать ее действия на неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал ее действия умышленными, а поведение потерпевшего - не носившим характер угрозы ее жизни и здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге горожанке назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего с нее взыскали 600 тысяч рублей.

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