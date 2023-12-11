В Городищенском районе переписка замужней женщины привела к драке

11.12.2023 | 15:05

В Городищенском районе переписка молодой женщины вышла из-под контроля. 35-летний муж узнал, что она общается на стороне, и решил поговорить с ее собеседником. В семейные разборки пришлось вмешаться полицейским.

Началось с того, что женщина познакомилась с 24-летним мужчиной и стала общаться с ним на расстоянии. Это заметил супруг. Ревнуя, он вызвал соперника на разговор.

Мужчины встретились и поругались. Младший ударил старшего кулаком в лицо, а тот написал заявление в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Теперь мужу не придется переживать о том, что общение супруги приведет к чему-то большему. По крайней мере пока. Ее новому знакомому грозит до трех лет лишения свободы.