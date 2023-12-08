Пензенец лишился 4,5 млн рублей после разговора с незнакомцем

08.12.2023 | 13:21

28-летний пензенец поверил мошенникам, взял крупный кредит и лишился нескольких миллионов, хотя думал, что спасает свои деньги.

Схему применили распространенную. Мужчине позвонил незнакомец, назвался силовиком и сказал, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Чтобы горожанин не попал в должники, ему предложили пойти в банк, взять заем и перевести деньги на безопасный счет.

«Поверив звонившему, он выполнил все указания, приехал в офис банка и оформил кредит в размере около 4,5 миллиона рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Все деньги пензенец отправил на счет, который назвал незнакомец. И только когда остался ни с чем, понял, что его обманули, и заявил в полицию.

Преступников ищут.