Водитель хотел объехать встречную машину и попал в смертельное ДТП

16.11.2023 | 15:40

46-летний водитель из Нижнего Новгорода совершил на дороге в Пензенской области необдуманный маневр и получил реальный срок.

Согласно материалам дела, ранним утром 25 июня 2021 года мужчина управлял фурой Mercedes-Benz, загруженной тремя тоннами запчастей, и двигался по дороге Нижний Новгород – Саратов в Малосердобинском районе.

Неожиданно мужчина увидел, что на его полосу постепенно выруливает водитель автомобиля ВИС. Новгородец не придумал ничего лучше, кроме как совершить не предусмотренный правилами маневр: повернул налево, выехав на полосу встречного движения.

По мысли мужчины, это помогло бы избежать столкновения, однако оно все же произошло.

«В результате ДТП водитель ВИСа, житель Саратовской области 1966 года рождения, ехавший из Саратова в Пензу, скончался на месте», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину новгородец признал частично. Он заявил, что причиной аварии стали действия водителя ВИСа, который, не снижая скорости, двигался по его полосе движения к обочине. Мужчина принял решение объехать нарушителя слева, тем более что трасса была пустой.

Автотехнические эксперты проанализировали ДТП и пришли к выводу, что оно находится в причинной связи с действиями обоих шоферов.

Суд, внимательно ознакомившись с материалами, заключил, что у новгородца не было крайней необходимости выезжать на полосу встречного движения. Избежать столкновения помогло бы торможение, возможность предотвратить аварию у мужчины была.

Водителя приговорили к 2 годами лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, мужчину обязали выплатить дочери погибшего 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Новгородец не согласился с приговором и обжаловал его. Однако суд вышестоящей инстанции оставил апелляцию без удовлетворения, а решение - без изменения.