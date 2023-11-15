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Криминал

Пензенец попал в тюрьму из-за громкой музыки на День Победы

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54-летний пензенец ответил за гибель 51-летнего приятеля. Ссора между мужчинами случилась на День Победы из-за включенной слишком громко музыки.

9 мая этого года товарищи отмечали праздник в квартире своего знакомого на улице Лядова. Старший из них пошел спать, но ему мешали звуки музыки, которую включили хозяин и его бодрствовавший гость.

«На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему один удар кухонным ножом в область живота», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением, а 12 мая он скончался в больнице.

Агрессору предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.

Помимо этого, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста). Мужчина задолжал сыну более 210 тысяч рублей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - добавили в следственном комитете.

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Источник — фото областного СУ СК РФ
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