18-летняя пензячка решила поправить финансовое положение кражей виски

11.11.2023 | 11:39

В Пензе виски стало популярным у магазинных воров. Только за последний месяц этот товар несколько раз исчезал с магазинных полок без оплаты.

Так, в хищении пяти бутылок дорогого алкоголя был уличен житель Свердловской области. Затем нечистой на руку оказалась 24-летняя беременная пензячка. А теперь правоохранители выявили совсем юную похитительницу спиртного.

Сообщение о краже из сетевого магазина поступило в отдел полиции № 3. Девушка похитила с прилавка две бутылки виски стоимостью общей стоимостью почти 2 000 рублей.

Найти злоумышленницу правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения. Подозрение пало на 18-летнюю местную жительницу, которая раньше уже совершила аналогичную кражу и была наказана за мелкое хищение. Она не стала запираться и признала вину.

«Девушка рассказала, что находилась в затруднительном финансовом положении. Похищенные бутылки с алкоголем она продала неизвестному на территории одного из рынков города», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь юная пензячка будет нести уже не административную, а уголовную ответственность. Ей грозит лишение свободы сроком до года.