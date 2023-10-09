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Криминал

В Пензе задержали похитителя пяти бутылок виски

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Ранее судимый 35-летний житель Свердловской области ответит за кражу алкоголя из пензенского магазина. Он вынес три бутылки виски, не заплатив, и попал на камеры видеонаблюдения.

Это случилось в сентябре. Мужчина зашел в магазин и с корзиной направился к стеллажу. Оттуда он взял алкоголь, затем у выхода переложил его в рюкзак и спешно покинул торговую точку.

С заявлением о краже в полицию обратился сотрудник службы безопасности магазина, рассказав, что спиртное было брендовое, а ущерб составил более 10 тысяч рублей.

После просмотра записей с камер вора нашли.

«Мужчина вину признал. По его словам, он хотел выпить, но денег у него не было», - сообщил старший дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Александр Мазнев.

Похищенное гость города употребил по назначению.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина уже совершал кражи из того же магазина. Он похитил две бутылки виски за 2 тысячи рублей.

Теперь житель Свердловской области находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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