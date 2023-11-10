Пензенец получил нож в шею за попытку разобраться в чужой ссоре

10.11.2023 | 18:40

34-летний пензенец ударил 43-летнего знакомого ножом в шею после попытки поговорить об отношениях с сожительницей. За это ему придется ответить.

Все началось с того, что утром 10 сентября мужчина с ребенком в коляске отправился в продуктовый магазин на Клары Цеткин. В это время пензенцу звонила сожительница, но трубку он не брал.

Женщина настигла его на кассе и устроила скандал из-за пропущенных вызовов. Он попытался уйти, но та набрала своего знакомого и попросила приехать.

У входа в магазин мужчины встретились.

«Разозлившись на попытку заставить их общаться, подозреваемый вспомнил, что в сумке имеется кухонный нож, достал его и ударил подошедшего в область шеи», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сожительница стала звонить в скорую помощь. Увидев это, пензенец бросил нож и убежал.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Горожанин признал вину и теперь ждет суда.