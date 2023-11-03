15 ударов чайником: городищенцу не смягчили приговор за убийство

В Пензенской области суд отказался смягчить приговор 64-летнему жителю Городищенского района, который убил 57-летнего приятеля, приютившего его после колонии.
31 марта 2023-го мужчина вышел из мест лишения свободы, где пробыл 8 лет. Оставшийся срок наказания (еще 2 года) ему заменили на исправительные работы.
Однако, вместо того чтобы вернуться в Канаевку, где зарегистрирован, он поехал к своему давнему знакомому, жившему на улице Беринга в Пензе. Гость рассказал, что дом пришел в негодность, и хозяин предложил обосноваться у него на какое-то время.
13 апреля во время застолья со спиртным приятели поругались, и городищенец трижды ударил друга ножом в грудь, а затем около 15 раз - металлическим чайником по голове и шее. От полученных травм пензенец скончался.
Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что разозлился, так как приятель приставал к его подруге, а потом стал оскорблять ее (гостья пришла по приглашению городищенца).
После случившегося убийца скрываться не стал: вышел во двор, попросил молодых людей вызвать скорую и ждал полицейских на скамейке у дома.
Так как прежде мужчина уже отбывал наказание за лишение жизни 2 человек и имеет неснятую судимость за особо тяжкое преступление, его сочли опасным рецидивистом.
По совокупности ему назначили наказание в виде 12 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также городищенца обязали компенсировать сестре убитого моральный вред и материальный ущерб на сумму более 640 000 рублей.
«Не согласившись с приговором, он подал апелляционную жалобу, которая коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
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