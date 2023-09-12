В Пензе вышедший из колонии мужчина добил приятеля чайником

12.09.2023 | 17:55

В Пензе 64-летний мужчина, не успев ответить за смерть одного человека, стал виновником гибели другого.

31 марта 2023 года после 8 лет, проведенных в колонии, осужденный вышел на свободу. Оставшийся срок наказания (еще 2 года) ему заменили на исправительные работы.

Но на воле сельчанин пробыл недолго. Вместо того чтобы вернуться в Городищенский район, где был зарегистрирован, он поехал к своему давнему знакомому, жившему на улице Беринга в Пензе.

13 апреля во время застолья со спиртным приятели поругались, и гость трижды ударил хозяина ножом в грудь, а затем около 15 раз - металлическим чайником по голове и шее.

«Осознав, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник вышел на улицу и попросил сидевших на лавочке мужчин вызвать скорую помощь и полицию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Но спасти пострадавшего не удалось. Городищенца обвинили в убийстве.

В ходе следствия он признал вину и рассказал, что причиной ссоры стало неуважительное отношение хозяина дома к женщине (гость познакомился с ней в тот же день у магазина и пригласил к приятелю). Позже он выдвинул другую версию: все якобы началось с того, что осужденный пошел за сигаретами и не купил водки.

«Суд по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Также мужчина должен будет возместить сестре погибшего расходы на похороны и компенсировать моральный вред. Сумма составляет 600 000 рублей.