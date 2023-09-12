Сетевое издание|18+|Вторник|12 сен 2023|19:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе вышедший из колонии мужчина добил приятеля чайником

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе 64-летний мужчина, не успев ответить за смерть одного человека, стал виновником гибели другого.

31 марта 2023 года после 8 лет, проведенных в колонии, осужденный вышел на свободу. Оставшийся срок наказания (еще 2 года) ему заменили на исправительные работы.

Но на воле сельчанин пробыл недолго. Вместо того чтобы вернуться в Городищенский район, где был зарегистрирован, он поехал к своему давнему знакомому, жившему на улице Беринга в Пензе.

13 апреля во время застолья со спиртным приятели поругались, и гость трижды ударил хозяина ножом в грудь, а затем около 15 раз - металлическим чайником по голове и шее.

«Осознав, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник вышел на улицу и попросил сидевших на лавочке мужчин вызвать скорую помощь и полицию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Но спасти пострадавшего не удалось. Городищенца обвинили в убийстве.

В ходе следствия он признал вину и рассказал, что причиной ссоры стало неуважительное отношение хозяина дома к женщине (гость познакомился с ней в тот же день у магазина и пригласил к приятелю). Позже он выдвинул другую версию: все якобы началось с того, что осужденный пошел за сигаретами и не купил водки.

«Суд по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Также мужчина должен будет возместить сестре погибшего расходы на похороны и компенсировать моральный вред. Сумма составляет 600 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте