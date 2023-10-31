97 ударов: пензенец до смерти забил сожительницу за обидные слова

31.10.2023 | 18:49

В Пензе осудили 36-летнего горожанина, который до смерти избил свою 42-летнюю сожительницу.

Пара съехалась примерно за полтора месяца до трагедии. Женщина поселилась в квартире ухажера на улице Рахманинова. На протяжении последних двух дней они вместе выпивали и периодически ссорились на бытовой почве.

В ночь на 14 июня этого года одна из таких ссор закончилась плачевно. Пьяный хозяин, разъярившись, бросил женщину на пол и стал бить руками и босыми ногами. Он нанес жертве не менее 97 ударов, от которых у нее образовались кровоподтеки. Женщина также получила закрытую черепно-мозговую травму.

Выплеснув эмоции, агрессор ушел спать, а жертва осталась лежать на полу в коридоре. Утром он обнаружил ее в бессознательном состоянии и вызвал скорую помощь, но было поздно: медики констатировали смерть.

Злоумышленник признал свою вину и пояснил, что в тот роковой вечер поводом для избиения стали слова женщины о том, что он не может даже нормально приготовить поесть.

«В ходе предварительного следствия родственникам погибшей были возмещены затраты на погребение. Иски о компенсации морального вреда не заявлялись», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии строгого режима.