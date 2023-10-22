67-летняя жительница Белинского района умерла от удара ножом в ногу

22.10.2023 | 10:34

В Белинском районе застолье закончилось смертью 67-летней женщины: 55-летий сожитель ударил ее ножом в ногу.

Это случилось вечером 15 октября. Пара употребляла алкоголь и поссорилась. В приступе ярости мужчина схватил кухонный нож и вонзил в ногу сожительницы. После этого он продолжил пить, а затем лег спать.

Проснувшись 16 октября, сельчанин обнаружил, что женщина мертва.

По заключению экспертов, ее смерть наступила от колото-резаного ранения, осложнившегося острой кровопотерей.

«После задержания мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.