Столкнул с лестницы: обвиняемый в убийстве студентки взят под стражу

19.10.2023 | 11:26

Пензенцу, от руки которого погибла девушка, предъявлено обвинение в убийстве.

Вечером 10 октября в городской отдел полиции № 2 поступило сообщение об убийстве в многоэтажке на улице Рахманинова. По горячим следам правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

«Полицейские выяснили, что у молодого человека возник конфликт с его 17-летней возлюбленной. На момент ссоры парень был нетрезв. В ходе выяснения отношений на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами мужчина толкнул девушку. Она упала между лестничными пролетами, получив смертельные травмы», - раскрыла обстоятельства трагедии начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Парень утверждал, что столкнул девушку с лестницы случайно. По его словам, испугавшись, что девушка не дышит, он сбежал с места происшествия.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь устанавливает всех обстоятельств совершенного преступления и проводит сбор доказательственной базы», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.