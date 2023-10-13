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Криминал

Пензенец, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, был пьян

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В региональном управлении СК РФ прокомментировали убийство 17-летней девушки, произошедшее в Пензе вечером вторника, 10 октября.

Трагедия случилась на улице Рахманинова.

«В подъезде между 17-летней потерпевшей и ее знакомым, находившимся в состоянии опьянения, произошел конфликт. В ходе выяснения отношений на площадке 5-го этажа 26-летний мужчина толкнул девушку, в результате чего она упала в проем между лестничными маршами, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Пензе погибла студентка, не дожив неделю до своего 18-летия.

Парень погибшей признался, что случайно столкнул девушку с лестницы во время ссоры на бытовой почве, пишет SHOT. Она ударилась головой о бетонный пол при падении и от полученной травмы скончалась на месте.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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