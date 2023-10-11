В Пензе подростка будут судить за ложные сообщения о терактах

11.10.2023 | 12:55

17-летнего жителя Пензы подозревают в причастности к анонимным звонкам и рассылке сообщений о терактах в разных точках страны.

«Злоумышленник с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го совершил отправку 15 сообщений и сделал 30 звонков с угрозами осуществления террористических актов на объектах инфраструктуры 5 регионов России, в том числе на территории Пензы», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Подростка нашли, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что терактом Пензе «угрожал» и 11-летний житель Брянска. Мальчик скачал программу, обещавшую показать, каким он будет в старости, и от его имени началась рассылка, о которой он даже не подозревал.