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Криминал

Китаец хотел избежать наказания за преступление в Мокшанском районе

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Гражданин Китая не смог добиться от пензенских судей смягчения приговора за нанесение тяжкого вреда здоровью человека.

7 августа прошлого года пьяный мужчина на территории тепличного комплекса ООО «Агрокомплекс «Терновский» в Мокшанском районе поругался со своим подсобным рабочим из Таджикистана. Когда на защиту последнего встал брат, агрессор ударил заступника ножом в живот.

«В результате потерпевшему причинены повреждения грудной клетки, брюшной полости и правого легкого», - сообщили в областной прокуратуре.

Китаец не признал свою вину и заявил, что никаких ударов мужчине не наносил. Однако причастность его была доказана.

Суд приговорил злоумышленника к шести годам колонии общего режима и постановил взыскать с него полмиллиона рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

«Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, а также с установленными фактическими обстоятельствами произошедшего, осужденный с адвокатом обжаловали его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобы - без удовлетворения», - добавили в прокуратуре.

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