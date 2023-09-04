Сетевое издание|18+|Понедельник|4 сен 2023|11:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бессоновца отправили в колонию строгого режима из-за 267 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Бессоновки, недавно покинувший места лишения свободы, снова решился на преступление и попался.

В июне этого года пьяный мужчина зашел в «Пятерочку» на улице Центральной и взял со стеллажей товар на общую сумму 267 рублей 28 копеек, после чего попытался скрыться, но был задержан.

Все украденное у него забрали, так что воспользоваться добычей похититель не успел.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. В качестве наказания рецидивиста приговорили к шести месяцам колонии строгого режима.

На воле бессоновец провел около полугода. Впервые его осудили в 2014 году за преступление, связанное с наркотиками, после череды различных сроков 10 февраля 2023-го мужчина освободился, но, как оказалось, ненадолго.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте