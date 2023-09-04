Бессоновца отправили в колонию строгого режима из-за 267 рублей

04.09.2023 | 10:40

Житель Бессоновки, недавно покинувший места лишения свободы, снова решился на преступление и попался.

В июне этого года пьяный мужчина зашел в «Пятерочку» на улице Центральной и взял со стеллажей товар на общую сумму 267 рублей 28 копеек, после чего попытался скрыться, но был задержан.

Все украденное у него забрали, так что воспользоваться добычей похититель не успел.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину. В качестве наказания рецидивиста приговорили к шести месяцам колонии строгого режима.

На воле бессоновец провел около полугода. Впервые его осудили в 2014 году за преступление, связанное с наркотиками, после череды различных сроков 10 февраля 2023-го мужчина освободился, но, как оказалось, ненадолго.