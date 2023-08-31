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Криминал

Вынесен приговор по делу о ДТП с загоревшейся «Ладой» и 4 погибшими

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В Пензенской области осудили 23-летнего саратовца, по вине которого в ДТП погибли четыре человека.

21 сентября 2022 года молодой мужчина, ехавший на грузовике Mitsubishi Fuso Canter без прав со стороны Москвы в направлении Пензы, устроил аварию на территории Спасского района.

При обгоне фуры он вырулил на встречку, где врезался в «Ладу-Ларгус», следовавшую из Саратова в Москву.

В легковом автомобиле, который загорелся после столкновения, было пять пассажиров, которых водитель вез в столицу. Четверо из них (1970, 1987, 1994 и 1997 годов рождения) от полученных травм скончались на месте.

Здоровью пятого попутчика и водителя «Лады», а также пассажира грузовика был нанесен тяжкий вред.

Саратовец признал свою вину и пояснил, что перевозил продукты вместе со своим знакомым, который изначально сидел за рулем. С наступлением темноты он заметил, что приятель устал, и предложил поменяться местами. Тот согласился, хотя знал об отсутствии прав.

«Подсудимый двигался со скоростью не более 95 км/час и решил обогнать фуру, увеличив скорость, а когда сравнялся с ней, увидел идущую навстречу машину. Он понял, что не успеет затормозить, начал уходить на обочину встречной полосы, чтобы дать возможность легковому автомобилю проехать. В последний момент заметил, что «Лада-Ларгус» тоже поворачивает на эту обочину, после чего произошло столкновение», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге виновнику ДТП назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

«Иск потерпевшего о компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме в размере одного миллиона рублей», - добавили в прокуратуре региона.

Приговор вступил в силу 30 августа.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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