Происшествия

Названы возможные причины страшного ДТП на трассе М5

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Груда искореженного металла, масло и топливо вперемешку с человеческой кровью. Движение на трассе М5 замерло. В первом часу ночи на 481-километре федеральной автодороги «Урал» случилась страшная автокатастрофа, которая унесла четыре человеческие жизни.

Все произошло в Спасском районе. Отечественная легковушка, где находилось шесть человек, на высокой скорости влетела в японский грузовик.

«В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира автомобиля «Лада-Ларгус» скончались на месте. Оба водителя, а также пассажир автомобиля «Лада» доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Рассматривается несколько версий, что могло привести к трагедии. Среди них - неосторожный маневр и выезд на встречную полосу движения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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