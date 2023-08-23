В Пензе кассир банка отсидит почти 4 года за подмену купюр

23.08.2023 | 12:24

В Пензе 55-летнего кассира одного из крупных банков отправили в колонию за присвоение почти 19 млн рублей.

Женщина работала в операционном офисе и имела доступ к наличным деньгам, поступавшим из банкоматов. Она не устояла перед соблазном и с декабря 2017 года по октябрь 2022-го не докладывала купюры в формируемые пачки либо вкладывала вместо них билеты «банка приколов».

Таким образом она присвоила 18 991 000 рублей.

Пензячка признала вину и рассказала, что ей нужно было выплатить долги.

Первомайский районный суд приговорил женщину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил требование банка о взыскании с нее 18 951 000 рублей (40 000 пензячка возместила добровольно).

«Не согласившись с приговором суда, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке, выразив несогласие с суровостью назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор законным, назначенное наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.