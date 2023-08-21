Молодой земетчинец оказался не в том месте и погиб от удара ножа

В поселке Пролетарском Земетчинского района 27-летний местный житель попал под горячую руку агрессивного односельчанина. Жертва скончалась от удара ножа.
Трагедия случилась в ночь на 20 августа.
Нетрезвый 43-летний житель поселка поссорился со знакомым и подрался с ним. Затем оппоненты разошлись, однако гнев мужчины не улегся. Он отправился домой, взял нож и вернулся на место конфликта.
Приятеля он там не обнаружил, зато встретился с незнакомцем, на ком и сорвался.
«В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему имевшимся при себе ножом один удар в область груди», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
К раненому вызвали медиков, которые повезли его в больницу. В медучреждении констатировали смерть пострадавшего.
Агрессора задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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