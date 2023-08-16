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Криминал

Пензенец скачал приложение и потерял 240 000 рублей

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Пензенцы продолжают терять деньги после разговоров с неизвестными по телефону. Очередной жертвой мошенников стал 39-летний житель областного центра, скачавший приложение по совету незнакомца.

Схема была довольно стандартной: мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и рассказал, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, нужно «отклонить заявку».

Пензенца убедили скачать на телефон программу удаленного доступа и войти в приложение банка.

«Они уже видели все мои персональные данные. После этого началось оформление кредита. Дальше я понял, что это обман, и положил трубку», - сообщил горожанин.

В полицию мужчина пошел не сразу. Сначала он попытался зайти в личный кабинет, но не смог, так как пароль был изменен. А спустя час пензенец увидел, что оформлен кредит и со счета списалось 240 000 рублей. Только после этого он понял, как сильно ошибся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - рассказал начальник следственного отдела ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Мошенников ищут.

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Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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