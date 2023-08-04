Житель Каменки пошел на убийство, чтобы скрыть кражу 5 000 рублей

04.08.2023 | 11:33

В доме на улице Заречной в Каменке 43-летний мужчина зарезал 72-летнюю пенсионерку, которой помогал по хозяйству. Женщина поймала его на краже и грозилась вызвать полицию.

В ночь с 15 на 16 июля пьяный работник постучал в дверь пенсионерки и не услышал ответа. Подумав, что дом пустой, он залез внутрь через форточку, вытащил из сумки 5 000 рублей, но был замечен хозяйкой.

«Испугавшись, что женщина сообщит в правоохранительные органы о хищении, он схватил нож и нанес им не менее 6 ударов по телу потерпевшей. После совершения убийства мужчина похитил из дома ноутбук и продукты питания и покинул место происшествия», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Тело пенсионерки с множеством колото-резаных ран утром нашли соседи, обеспокоенные тем, что она долго не открывает дверь.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой опросили возможных очевидцев, провели необходимые экспертизы и изъяли вещественные доказательства», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Выяснилось, что ранее пенсионерка общалась с несколькими мужчинами и платила им за помощь по дому. Один из них спешно уехал из районного центра после трагедии.

Горожанина искали несколько дней и нашли в Белинском районе у родственницы. Он сознался в содеянном. Его арестовали и обвинили в убийстве с целью сокрытия другого преступления.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник по решению суда находится под стражей.