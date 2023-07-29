Молодого нижнеломовца осудили по трем статьям уголовного кодекса

29.07.2023 | 15:00

25-летний житель Нижнеломовского района проведет годы в неволе из-за любви к легким деньгам и чужим машинам. Он стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям УК. Молодой человек признан виновным в махинациях с документами, в краже и угоне.

В ноябре 2021 года парень познакомился с мужчиной, который предложил стать фиктивным руководителем ООО. Он не стал отказываться и предоставил свой паспорт для внесения сведений о себе как о генеральном директоре в единый госреестр юридических лиц. Затем данные зарегистрировал налоговый орган.

«В действительности мужчина не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Со слов обвиняемого, за свои незаконные действия он получил 3 тысячи рублей», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия вскрылись и другие грехи, караемые уголовным кодексом.

В мае 2022 года в Нижнеломовском районе молодой человек зашел к родственникам, когда их не было дома, и украл с крыши сарая металлические листы стоимостью порядка 3 тысяч рублей. Добычу мужчина сдал местному жителю.

В июне прошлого года он познакомился с жителем Верхнего Ломова, и тот пригласил его к себе в гости. Мужчины выпили, а когда хозяин уснул, гость взял ключи от его ВАЗ-2104 и отправился в путь. Однако далеко не уехал: двигатель заглох, а самого угонщика задержал сотрудник полиции.

Криминальный интерес мужчины к чужому добру, в том числе автомобилям, проявлялся и раньше, он уже был судим за подобные преступления. Суд учел это обстоятельство и назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.