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Криминал

Охраннику пруда в Тамалинском районе дорого обойдется азарт

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49-летний житель Тамалинского района, раньше не нарушавший закон, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконной охоте с нанесением крупного ущерба.

По версии следствия, в ночь на 9 июня в трех километрах от деревни Богданово мужчина из своего охотничьего ружья ИЖ-27 застрелил лося. Разрешения на охоту у него не было.

На следующий день порог его дома перешагнули сотрудники полиции. Сельчанин не стал запираться и покаялся.

По его словам, ночью он охранял пруд у деревни и для самообороны взял с собой ружье. Под утро он увидел пару лосей, один из которых спустился в овраг неподалеку. Охваченный охотничьим азартом, мужчина прицелился и двумя выстрелами убил второго сохатого. Затем он разделал тушу и привез домой.

Котлеты и отбивное из лосятины дорого обойдутся азартному охотнику: ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 80 тысяч рублей. Помимо его возмещения, сельчанину могут назначить и другое наказание.

«После вручения обвинительного акта обвиняемому уголовное дело будет направлено на рассмотрение мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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