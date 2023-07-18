Пензячка воспользовалась чужими персональными данными ради премии

29-летняя пензячка призналась в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения.
Женщина работала в одном из офисов оператора сотовой связи и в период с 2 апреля 2018 года по 4 апреля 2023-го фиктивно оформила 6 сим-карт на клиентов без их личного участия и заявлений.
«Персональные данные она получала из имеющейся у ее работодателя информационной базы», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Все это нужно было специалисту для получения премии за выполнение плановых показателей.
Когда правда вскрылась, пензячку уволили с работы. Свою вину она признала, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Возбужденное в отношении нее уголовное дело направили на рассмотрение в Ленинский районный суд.
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