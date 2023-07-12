В Пензе челябинец крал продукты из магазинов и продавал на улице

12.07.2023 | 10:52

В Пензе 27-летний житель Челябинска крал продукты из магазинов и продавал прохожим на улице. Так он зарабатывал на алкоголь.

Внимание на мужчину обратили, когда просмотрели записи с камер видеонаблюдения в нескольких торговых точках. На них один и тот же человек тайно похищал еду.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска совместно был установлен уроженец города Челябинска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном и рассказал, что продавал продукты на улице, а полученные деньги тратил на выпивку. Выяснилось, что всего челябинец совершил более 20 краж из пензенских магазинов.

По данному факту возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.