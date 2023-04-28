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Криминал

Житель Ухтинки угнал машину начальника и поехал на свидание

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28-летнего жителя Ухтинки будут судить за угон автомобиля работодателя.

По версии следствия, ранним утром 4 декабря 2022 года мужчина, будучи пьяным, решил воспользоваться машиной начальника в личных целях, не ставя никого в известность.

Он зашел во двор к хозяину, который живет в Бессоновке, проследовал в гараж, сел за руль Citroen Berlingo с ключами в замке зажигания, открыл ворота и направился в Пензу.

По словам сельчанина, ему надо было просто доехать до своей девушки, а потом он планировал вернуть авто на место.

Транспортное средство мужчина бросил на улице Дружбы. В тот же день его там нашли сотрудники полиции.

Злоумышленник признал свою вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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