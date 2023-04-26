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Криминал

Вынесен приговор пензенцу, убившему друга молотком, трубой и ножом

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В Пензе осудили 39-летнего местного жителя. Мужчина жестоко убил 42-летнего приятеля в первый день нового года.

1 января мужчины отмечали праздник в квартире на улице Аустрина. Во время застолья собутыльники поссорились. Хозяин, вооружившись молотком и металлической трубой, 39 раз ударил гостя по голове.

В ход также был пущен нож. Приятель получил 16 ударов этим оружием в грудь, голову и шею. От полученных травм гость скончался на месте происшествия.

Злоумышленник вынес погибшего из квартиры и оставил его на лестничной клетке.

«Вину подсудимый признал и пояснил, что конфликт с потерпевшим произошел из-за ревности к своей сожительнице. За неподобающее поведение гостя он ударил его кулаком по лицу, после чего тот схватил со столешницы нож и нанес ему порезы в области шеи. Тогда он достал из шкафа металлическую трубу и стал наносить удары по голове обидчика, а затем ножом ударил его в шею. Сколько раз и куда ударил, не помнит, так как был пьян», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд приговорил пензенца к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Кроме того, мужчина должен будет выплатить брату погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей и возместить затраты на похороны.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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