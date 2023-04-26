Сердобчанка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

26.04.2023 | 19:15

«Мне на мой сотовый телефон позвонил молодой человек. Он сказал, что работает следователем и начал со мной общаться», - сообщила потерпевшая.

Так началась история ее обмана. Жительница Сердобска много раз слышала, что подобным образом действуют злоумышленники, но все равно поверила словам неизвестного, который сообщил о том, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, а затем попросил все средства перевести на некий «временный безопасный счет».

«В итоге потерпевшая в течение 6 дней на 22 банковские карты перевела более 6 миллионов рублей, из них около миллиона оформила в кредит. На следующий день женщина пыталась позвонить по номеру телефона, который ей оставил лжеследователь, но на звонки никто не отвечал», - отметила следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Елена Тоичкина.

«Я была как в тумане, не понимала, что делала. Следователь давал указания, и я все выполняла так, как он велел», - рассказала женщина.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить личности подозреваемых в совершении преступления. Им грозит длительный срок лишения свободы.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте разговор», - предупредила Елена Тоичкина.