Бековчанин испортил себе жизнь, убив пятнистого оленя

26.04.2023 | 13:41

53-летний житель Бековского района понесет ответственность за убийство крупного дикого животного.

Перед Новым годом, 27 декабря, мужчина решил поохотиться в Сердобском районе, не имея лицензии. Браконьер добыл пятнистого оленя, причинив существенный вред популяции этих животных в Пензенской области.

О случившемся узнали правоохранители. В полиции возбудили уголовное дело, которое рассмотрел мировой судья судебного участка № 3 Сердобского района.

Браконьер приговорен к исправительным работам сроком на 7 месяцев с удержанием из заработной платы ежемесячно 5% в доход государства. У него конфискованы два охотничьих ружья. Кроме того, ему предстоит выплатить ущерб, причиненный охотничьему хозяйству, в размере 180 тысяч рублей.

«В настоящее время приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

По данным последнего зимнего учета животных в охотничьих угодьях региона специалисты насчитали 1,3 тысячи пятнистых оленей, а также 15,5 тысячи сибирских косуль, 8,3 тысячи лосей и 435 кабанов.