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Криминал

В Бессоновке наказали серийную угонщицу отечественных авто

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В Бессоновке осудили серийную угонщицу отечественных автомобилей. Все преступления женщина совершала будучи пьяной. В каждом из случаев водительские двери были незаперты, в замке зажигания оставались ключи.

Пользоваться общественным транспортом сельчанка почему-то не хотела, вопросы с перемещением в нужную точку она предпочитала решать за счет других автовладельцев.

Так, в ноябре прошлого года женщина угнала ВАЗ-2110, припаркованный у дома № 1а на улице Центральной. Она доехала на нем до Сиреневой и бросила.

Через несколько дней злоумышленница решила снова воспользоваться чужим автомобилем. Ее внимание привлек ВАЗ-2114, стоявший около дома № 152Б на Аустрина. Злоумышленница добралась до улицы Юбилейной в Ухтинке и оставила машину.

В декабре сельчанке опять понадобилось авто. Она приглядела ВАЗ-2110 у дома № 18 на улице Степной в Бессоновке, доехала на нем до дома № 115 на Центральной в том же селе. На этот раз угонщица к тому же прихватила деньги - лежавшие в кошельке в перчаточном ящике 3 700 рублей.

Дальше - больше: через какое-то время она проникла в чужой дом на улице Новой, 13, в Бессоновке и украла оттуда банку с маринованными грибами (за 400 рублей), женские духи марки Yves Rocher (за 1 914) и сумку (за 2 000).

Впоследствии жительница Бессоновки полностью признала свою вину, добровольно возместила нанесенный ущерб.

В итоге ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и штрафом в размере 10 000 рублей, сообщили в Бессоновском районном суде.

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