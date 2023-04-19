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Криминал

Пензячка лишилась телефона в попытке застраховать его

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Легкий способ получить деньги оказался не чем иным, как мошенничеством. Случайный знакомый убедил 23-летнюю пензячку, что у него есть возможность сделать страховку для ее телефона, а потом через регистрацию фиктивных повреждений оформить выплаты по полису.

Девушка согласилась, отдала мобильное устройство, так как это якобы требовалось для оценки товара, и с тех пор его не увидела. На звонки мужчина не отвечал.

«Ущерб от действий злоумышленника составил более 50 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к преступлению гражданина - им оказался 22-летний житель Бессоновского района. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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